Eskişehir’de altıncı kattaki dairenin kırılan camı, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın başına düştü. Kafasına cam parçası saplanan adam tedavi altına alınırken, oğlu camın fırtına değil yandaki bina yıkımı nedeniyle düştüğünü öne sürdü.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İddiaya göre 7 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan ve caddeye bakan bir dairenin camı, fırtına sebebiyle kırıldı.

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Kırılan cam kafasına düştü

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA DÜŞTÜ

Kırılan cam kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Emre Candemir’in kafasına düştü, yaralanan adam için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Candemir, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Yaşlı adamın oğlu, olayın fırtına nedeniyle değil yan taraftaki bina yıkımından kaynaklandığını ileri sürdü.

“KAFASINA GİRMİŞ”

Yaralanan Emre Candemir'in oğlu Emir Candemir, şöyle konuştu;

Biraz önce köşede ayrıldık. Buradan Hamamyolu’na ilerlerken başına cam düşmüş; beni telefondan aradı, 'Oğlum gel, başıma bir şey düştü' dedi. Camın gök gürültüsünden patladığını söylüyorlar; eğer ki öyle olsa bu cam tuzla buz olurdu. Bir cam parçası babamın kafasına girmiş durumda. 2 yaşında yeğenim var; o buradan geçse de cam onun kafasına düşse ölürdü. Babam koca kafa olduğu için bir şey olmamış durumda. Bu olay herhangi bir yaşlı başlı vatandaşın başına gelse kesinlikle ölürdü.

“KOCAMAN YUVARLAK AÇILMIŞ”

Yolu her gün kullandıklarını belirten Candemir, “Bu cam da gök gürültüsü ile patlayacak gibi değil, bildiğin kocaman yuvarlak açılmış durumda. Polis ekiplerinden tutanak tutmaları konusunda yardım istedim; bana yardımcı olamayacaklarını, karakola gidip şikâyetçi olmam gerektiğini söylediler” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası