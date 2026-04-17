Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası araç kullanırken kendisini videoya alıp gözyaşı döken hemşireye tepki yağdı. Sosyal medya hesaplarını kapatan hemşire hakkında, Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 10 öğrencinin öldüğü okul saldırısı sonrası, H.B. isimli sağlık çalışanı bir paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire hakkında idari inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Saldırganın atış talimi yaptığı ortaya çıkmıştı! Poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı

KATLİAMI, İÇERİK MALZEMESİ YAPTI

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sağılık İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B. okul saldırısı sonrası, aracına kurduğu cep telefonu karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayarak içerik üretti. Ürettiği içeriği sosyal medya hesaplarında paylaşan H.B., paylaşımına gelen yoğun eleştiriler üzerine ikinci bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenleri, "Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın" sözleri ile eleştirdi.

Kamerayı açıp acıdan prim kastı! O hemşire hakkında inceleme başlatıldı

Artan tepkiler sonrasında, Sağlık Bakanlığı H.B. hakkında adli inceleme başlattı. H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.

