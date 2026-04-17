Kamerayı açıp acıdan prim kastı! O hemşire hakkında inceleme başlatıldı
Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası araç kullanırken kendisini videoya alıp gözyaşı döken hemşireye tepki yağdı. Sosyal medya hesaplarını kapatan hemşire hakkında, Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.
- Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 10 öğrencinin öldüğü bir okul saldırısı yaşandı.
- H.B. isimli hemşire, okul saldırısı sonrası aracında ağlayarak çektiği içeriği sosyal medyada paylaştı.
- H.B. paylaşımına gelen eleştirilere, kendisini eleştirenleri 'Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın' sözleriyle eleştirerek yanıt verdi.
- Artan tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı, H.B. hakkında idari inceleme başlattı.
- H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.
KATLİAMI, İÇERİK MALZEMESİ YAPTI
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sağılık İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B. okul saldırısı sonrası, aracına kurduğu cep telefonu karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayarak içerik üretti. Ürettiği içeriği sosyal medya hesaplarında paylaşan H.B., paylaşımına gelen yoğun eleştiriler üzerine ikinci bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenleri, "Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın" sözleri ile eleştirdi.
Artan tepkiler sonrasında, Sağlık Bakanlığı H.B. hakkında adli inceleme başlattı. H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.