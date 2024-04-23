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Kamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de yemek yemek için aracından ayrılan Zafer Çamlı, montunu almak için döndüğünde kamyonunun yandığını gördü. Araç alev topuna dönerken Zafer Çamlı olayı, "Üşüdüm montumu almaya geldiğimde arabanın içinden alev çıktı. Biz orada yemek yerken araba burada yanıyormuş" sözleriyle anlattı. 

Başakşehir'de İkitelli Mahallesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, kamyonunu park ettikten sonra arkadaşlarıyla yemeğe giden ve üşüdüğü için aracından montunu almaya gelen şoför Zafer Çamlı aracın motor kısmından duman çıktığını gördü.

Kamyon bir anda alev alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

O ANLARI ANLATTI

Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken kamyon şoförü ise o anları anlattı.

Kamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardı - 1. Resim

Şoför Zafer Çamlı, “Biz arkadaki arabalarda yemek yiyorduk. Üşüdüm montumu almaya geldiğimde arabanın içinden alev çıktı.

300 BİN LİRALIK HASAR VAR

Biz orada yemek yerken araba burada yanıyormuş. Muhtemelen çakmaklıklardan olduğunu düşünüyoruz ama bizde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Arabam boştu yük bekliyordum. 250-300 bin lira civarında bir hasar vardır” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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