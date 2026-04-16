Ahmet Minguzzi, İkbal Uzuner, Hakan Çakır cinayetlerinde gündeme gelen saldırgan C31K grubu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrasında da kan donduran mesajlarla gündem oldu. 93 adet Telegram grubu kapatıldı, 940 hesaba erişim engeli getirildi. İşte 'Cehennemin 31. Katı' isimli grubun korkunç planları ve örgütlenme şekilleri…

Daha önce Ahmet Minguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle gündeme gelen, yaklaşık 100 bin üyesi olan saldırgan C31K grubu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan silahlı saldırılar sonrasında yeniden gündem oldu.

Kan donduran paylaşımlar! 100 bin üyeli C31K grubu kapatıldı

MESAJLARI KAN DONDURDU

Grubun Telegram kanalında 2 okuldaki silahlı saldırının övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımlar kan dondurdu.

SUÇ TARİFESİ PAYLAŞTILAR

Grup üyeleri okul saldırıları sonrasında Telegram kanalları üzerinden "Suç Tarifesi" yayınladı. Mesajlarda "adam dövme" için 5.000 TL, "mekan kurşunlama" için 15.000 TL ve "adam öldürme" için 10.000 TL gibi bedeller içeren bir suç listesi yer aldı.

Telegram kanallarında suç işlemeye teşvik amaçlı tarife yayınladılar;

Suç Fiyat Adam dövme 5.000 TL Mekan kurşunlama 15.000 TL Adam öldürme 10.000 TL Gözdağı verme 2.000 TL

Açılımı 'Cehennemin 31. Katı' olan grubun, tehdit ve provokasyon içerikli paylaşımları sonrasında birçok ilde harekete geçildi.

93 GRUP KAPATILDI

Peş peşe yaşanan silahlı saldırılar sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında suçu ve suçluyu övücü paylaşımlar yapan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 adet Telegram grubu kapatıldı.

Okullara, camilere, polis ve askerlere kadar 'saldırı' planlarının yapıldığı 'C31K' platformu da kapatıldı. İstanbul Üsküdar'da bir okul ismi vererek saldırı gerçekleşeceğini iddia eden bir paylaşım yapan 6 çocuk gözaltına alındı.

FARKLI İLLERDE GÖZALTILAR

Sivas'ta 'Bufalo58' kullanıcı ismi ile 'Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız' paylaşımı yapan 1 öğrenci gözaltına alındı. Zonguldak'ta Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

B.T.A.'nın daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfın içinde torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığı öğrenildi.

'C31K' platformuna üye olan saldırganların amacı, yöntemleri neler? En çok ne zaman dikkat çektiler? İşte kan donduran mesajların perde arkasındaki gruba dair detaylar…

TELEGRAM'DA ÖRGÜTLENİYORLAR

C31K platformu, Telegram ve Discord gibi uygulamalar üzerinden organize oluyor. Şiddet, çocuk istismarı, hayvan eziyeti ve siber zorbalık içerikli paylaşımlarıyla bilinen, suç odağı sosyal medya topluluğu C31K, son yıllarda dini ve milli değerlere hakaret etme ve okul saldırıları gibi şiddet eylemlerini teşvik etme gibi suçlarla da gündeme geldi.

ABD'deki okul saldırılarını öven paylaşımlar yaparak, Türkiye'deki okullara yönelik benzer saldırı tehditlerinde bulunan grup üyelerine yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Eylül 2025'te 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve çok sayıda gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında grubun yöneticilerinden "Hazreti Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" kullanıcı adlı E.K. ve A.T. de yer almıştı. Şüphelilerin kişisel verileri yasadışı ele geçirerek siber zorbalık da yaptıkları ortaya çıkmıştı.

İşte C31K'nın suç dosyası;

Kategori Açıklama Okul Saldırıları ve Tehditleri Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullara yönelik gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları öven paylaşımlar yapıldı. Sivas ile İstanbul'daki diğer okulları (örneğin Çağrıbey Anadolu Lisesi) hedef alan yeni saldırı tehditleri savruldu. 'Suç Tarifesi' Yayınlanması Telegram kanalları üzerinden 'adam dövme' için 5.000 TL, 'mekan kurşunlama' için 15.000 TL ve 'adam öldürme' için 10.000 TL gibi bedeller içeren bir suç listesi yayımlanarak suç işlemeye alenen tahrik edildi. Hayvanlara Eziyet ve İşkence Ocak 2024'te, kedilere yönelik işkence ve öldürme videolarını sosyal medyada paylaşmalarıyla gündeme gelindi. Bu olay üzerine ilk büyük operasyon gerçekleştirildi. Çocuk İstismarı ve Şantaj Küçük yaşta kız çocuklarına ait müstehcen görüntüleri ele geçirip şantaj ve tehdit amacıyla kullanma, topluluğun en karanlık faaliyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Münferit Cinayetlerle Bağlantı İddiaları Grubun geçmişte işlenen İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve Ahmet Minguzzi cinayetleri veya mağdur aileleriyle bağlantılı provokatif eylemlerde bulunduğu iddia edildi. Toplumsal Değerlere Hakaret Depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle dalga geçilmesi, dini değerlere, Atatürk'e ve şehitlere yönelik ağır küfür ve hakaretler içeren paylaşımlar yapılması toplumsal tepkiyi artırdı.

