Kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Feci olayın ardından toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşenirken meydana gelen göçük nedeniyle işçilerden Mehmet Sinan Kubat (33), toprak altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce toprak altından çıkartılan Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.