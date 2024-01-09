Kar İstanbul yolunu kapladı! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı şimdiden 5 cm'ye ulaştı

9 Ocak 2024 23:08 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 00:00

Türkiye'nın batısı, Balkanlar ve Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Edirne, Tekirdağ, İstanbul başta olmak üzere Trakya bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düştü. Soğuk hava dalgası etkisini Anadolu'ya kaydırmaya başladı. Bolu’da ve Eskişehir'de kar yağışı etkili olurken, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı.

BOL DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI YÜKSELİYOR

Bolu’da, gün boyu sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede sabah saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

ESKİŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskişehir’de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başlarken, birçok mahalle beyaza büründü. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün, Eskişehir geneli için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıların ardından kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren başladı. Kent merkezinde bulunan hemen her mahallede etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Bazı mahallelerde kar yağışını gören çocuklar ve aileleri, sokağa çıkarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Cep telefonları ile video çeken onlarca kişi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.