Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kar İstanbul yolunu kapladı! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı şimdiden 5 cm'ye ulaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye'nin batısından giriş yapan soğuk hava dalgası Anadolu'nun iç kesimlerine yayılmaya başladı. D-100 karayolu üzerinde bulunan Bolu Dağı'nda kar kalınlığı şimdiden 5 cm'ye ulaştı. Eskişehir'de de kar etkisin göstermeye başladı.

    Kar İstanbul yolunu kapladı! Bolu Dağı&#039;nda kar kalınlığı şimdiden 5 cm&#039;ye ulaştı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nın batısı, Balkanlar ve Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Edirne, Tekirdağ, İstanbul başta olmak üzere Trakya bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düştü. Soğuk hava dalgası etkisini Anadolu'ya kaydırmaya başladı. Bolu’da ve Eskişehir'de kar yağışı etkili olurken, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı.

    BOL DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI YÜKSELİYOR

    Bolu’da, gün boyu sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

    Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

    Kar İstanbul yolunu kapladı! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı şimdiden 5 cm'ye ulaştı

    Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede sabah saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

    ESKİŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Eskişehir’de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başlarken, birçok mahalle beyaza büründü. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün, Eskişehir geneli için kar yağışı uyarısı yapıldı.

    Yapılan uyarıların ardından kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren başladı. Kent merkezinde bulunan hemen her mahallede etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Bazı mahallelerde kar yağışını gören çocuklar ve aileleri, sokağa çıkarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

    Cep telefonları ile video çeken onlarca kişi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    KarBoluIstanbul
    Haberler > Gündem > Kar İstanbul yolunu kapladı! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı şimdiden 5 cm'ye ulaştı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kahramanmaraş'ta aynı gün iki deprem! Naci Görür '6 Şubat'a dikkat çekip açıkladı - GündemKahramanmaraş'ta aynı gün iki deprem! Naci Görür '6 Şubat'a dikkat çekip açıkladıÇanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de eğitime ara verildi - GündemÇanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de eğitime ara verildiKar İstanbul'un kapısına dayandı - GündemKar İstanbul'un kapısına dayandıMurat Kurum sokak köpekleri için hazırladığı projeyi açıkladı! - GündemMurat Kurum sokak köpekleri için hazırladığı projeyi açıkladı!İzmir'de kaptanı fenalaşan yolcu vapuru rotadan çıkıp karaya çarptı - Gündemİzmir'de kaptanı fenalaşan yolcu vapuru rotadan çıkıp karaya çarptıTikTok fenomeni Hakan Yağar kaç yaşında, hastalığı ne? İşte Hakan Yağar hakkında bilinenler - GündemTikTok fenomeni Hakan Yağar kaç yaşında, hastalığı ne? İşte Hakan Yağar hakkında bilinenlerBakan Fidan: Gazze için sessiz kalmak dünya güvenliği için risk - GündemBakan Fidan: Gazze için sessiz kalmak dünya güvenliği için riskİmamoğlu, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı ziyaret etti - Gündemİmamoğlu, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı ziyaret ettiMuavini ezerek öldürmüştü... Diyarbakır'daki dehşette otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı - GündemMuavini ezerek öldürmüştü... Diyarbakır'daki dehşette otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktıFatih Camii'nde imama saldıran kişi tutuklandı - GündemFatih Camii'nde imama saldıran kişi tutuklandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...