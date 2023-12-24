24 Aralık 2023 13:31 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:34

Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen 12 şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Acı haberlerin ardından bölgedeki operasyonlarını artıran Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüne ağır kayıplar yaşattı. Şehit haberleriyle derin sarsıntı yaşayan ülkemize en büyük destek yine kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi.

TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kardeşimiz Türkiye'nin Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit verdiği haberi bizi derinden sarstı. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındayız." denildi.

SİZİN ACINIZ, BİZİM ACIMIZDIR

Dün de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı göndererek, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı sonucunda şanlı Türk ordusunun askerinin şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.