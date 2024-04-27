Kardeşinin intikamını bir yıl sonra aldı: Yaşam vadisinde silah sesleri konuştu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 12:10 - Güncelleme:

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Sarıyer'de aralarında husumet olan Samet F. ve Server Y. karşılaştıkları Yaşam Vadisi'nde kavgaya tutuştu. Samet F. bir yıl önce kardeşini bıçaklayan Server Y.'yi kalça kısmından yaraladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.