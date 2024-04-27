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Kardeşinin intikamını bir yıl sonra aldı: Yaşam vadisinde silah sesleri konuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de aralarında husumet olan Samet F. ve Server Y. karşılaştıkları Yaşam Vadisi'nde kavgaya tutuştu. Samet F. bir yıl önce kardeşini bıçaklayan Server Y.'yi kalça kısmından yaraladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sarıyer'de geçtiğimiz pazartesi günü Baltalimanı'nda meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan Samet F. ve Server Y. Yaşam Vadisi'nde karşılaştı.

Aralarında tartışma başlarken Samet F., tabancası ile Server Y.’yi kalça kısmından 1 el ateş ederek yaraladı. Samet F. olayın ardından kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Server Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Server Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, şüpheli Samet F., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İNTİKAMINI BİR YIL SONRA ALDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1 yıl önce Server Y.'nin Samet F.’nin kardeşi olan Soner F.’yi bıçaklaması nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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