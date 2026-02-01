Kargo firmaları adına gönderilen sahte mesajlarla yapılan dolandırıcılık yeniden artarken, hukukçu Gizem Gonce vatandaşları şifre ve kod paylaşmamaları konusunda uyardı.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Bir dönem etkisini yitirdiği düşünülen kargo dolandırıcılığı tekrar hareketlendi. Dolandırıcılar, PTT Kargo ve büyük kargo firmalarının adını kullanarak sahte SMS ve e-Postalarla vatandaşlara ulaşıyor, “Adres bilgileriniz hatalı” veya “Paketiniz teslim edilemedi” gibi mesajlarla gönderilen linkler üzerinden kişisel verileri hedef alıyor. Gazetemize değerlendirme yapan hukukçu Gizem Gonce, mağdurların hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Gonce “Nitelikli dolandırıcılıkta dolandırılmak tek başına mağduriyet sayılmıyor. Dolandırıldığını fark eden kişiler vakit kaybetmeden hukuki başvurularını yapmalı, zararın büyümesi önlenmelidir. Öncelikle bankalarıyla iletişime geçmeliler. Kredi kartı ve internet bankacılığı derhâl geçici bloke edilmeli, bütün şifreler değiştirilmeli ve yetkisiz işlemler için itiraz kaydı oluşturulmalı” diye konuştu. Ayrıca e-Devlet şifresinin değiştirilmesi ve iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmesinin güvenliği artıracağını belirten Gonce “Cumhuriyet Başsavcılığına ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan başvurulmalı, bütün belgeler delil olarak sunulmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘BELGELER EKSİKSİZ SUNULMALI’

Telefonla kimlik bilgisi ve doğrulama kodu paylaşan kişilerin ceza soruşturmasında mağdur sıfatında olduğunu vurgulayan Gonce “Dolandırıcılık suçunda kasıt aranır. Aldatılan vatandaşların dikkatsizliği cezai sorumluluk doğurmaz. Çoğunlukla mağdurlara ‘acil’, ‘güvenlik’ ve ‘hesabınız tehlikede’ gibi ifadelerle panik oluşturmaya çalışılmaktadır. Devlet kurumları, bankalar ve PTT hiçbir şekilde telefonla ya da mesajla şifre istemez” uyarısında bulundu. Cezai yaptırımlara da değinen Gonce “PTT’nin adı kullanılarak yapılan bu eylemler nitelikli dolandırıcılık kapsamındadır. Suçun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır” şeklinde konuştu.

