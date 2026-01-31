400 mağdurun zararı karşılandı: Engelli çocukları bile dolandırmışlar
Dolandırıcılar, engelli oğlunun paylaştığı banka hesabı üzerinden Orhan Yağcı’nın hayatını kâbusa çevirdi. Yağcı, “400’e yakın mağdurun zararını ödedim ama oğlumu kurtaramadım. Suç şebekeleri Suriyelilerin hatlarını kullanıyor” dedi.
Nitelikli dolandırıcılık (TCK 158) suçlarında, dolandırılan mağdurların da suçlu sayıldığı dosya sayısında artış yaşanırken, zihinsel engelli bir kişinin banka hesabının dolandırıcılarca kullanılması sonucu yaşadığı hukuki mağduriyetler öne çıkıyor.
- TCK 158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarında, dolandırılan mağdurların da suçlu sayıldığı dava sayısında artış gözleniyor.
- Zihinsel engelli bir genç, banka hesabı dolandırıcılar tarafından kullanıldığı için TCK 158 kapsamında yargılanıyor ve cezaevi riskiyle karşı karşıya kalıyor.
- Dolandırıcılar, başkaları adına kayıtlı hatlar ve savunmasız kişilerin banka hesaplarını kullanarak, parayı kamerası bozuk ATM'ler veya kripto işlemlerle çekiyor.
- Mağdurun babası, oğlunu kurtarmak amacıyla bugüne kadar 400'e yakın dolandırılan kişinin zararını karşılayarak şikayetlerini geri çekmelerini sağlamak zorunda kalıyor.
- Mahkemeler, genç hakkında 14 kez "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı vermiş olup, davalar devam etmekte ve yeniden cezaevine girme ihtimali bulunuyor.
GAMZE ERDOĞAN- Son dönemde nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen TCK 158 kapsamında, dolandıran kadar dolandırılanın da suçlu sayıldığı dosyaların sayısı hızla artıyor.
Yasanın mağdurlarından zihinsel engelli bir kişinin babası Orhan Yağcı, başlarına gelenlerini gazetemize anlattı.
Özsoy, 24 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun 18 yaşındayken banka hesabını paylaşmasının ardından, 2022 yılında TCK 158 kapsamında karakola çağrıldığını ve o tarihten itibaren ardı arkası kesilmeyen suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Olay sonrası Türkiye’nin dört bir yanından suçlamaların gelmeye başladığını ifade eden Yağcı, şunları söyledi:
"Bir süre cezaevinde kaldı. Şu anda denetimli serbestliğe ayrıldı ancak devam eden davaları olduğu için yeniden cezaevine girme ihtimali var.
Bu kişiler, Suriyelilerin üzerine kayıtlı ‘patates hatlar’ ve oğlum gibi insanların banka hesapları ile mobil bankacılık bilgilerini kullanıyor. Kamerası bozuk ATM’lerden ya da kripto işlemlerle parayı aktarıyor veya çekiyorlar"
Yağcı, bugüne kadar 400 mağdurun zararını karşıladığını ancak oğlunu kurtaramadığını belirterek “Örneğin bir mağdur 2021 yılında 2 bin 300 TL dolandırılmıştı, benden 35 bin TL istedi. Pazarlık yaptık 25 bin TL’de anlaştık ve parayı hesabına gönderdim. O da şikâyetini geri aldı. Genelde böyle oluyor” diye konuştu.
Davaların uzun sürdüğüne dikkat çeken Yağcı, mahkemelerde çok sayıda bu tür davaların olduğunu söyledi. Yağcı “Bu güne kadar mahkemeler oğluma 14 ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararı verdi” dedi.