Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Karısına kurşun yağdırıp "Bu yaştan sonra hapis yatamam" dedi

Karısına kurşun yağdırıp "Bu yaştan sonra hapis yatamam" dedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karısına kurşun yağdırıp &quot;Bu yaştan sonra hapis yatamam&quot; dedi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir adam boşanmak istemeyen karısına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, "Ben bu yaştan sonra hapis yatamam" diyen 70 yaşındaki adam ise adliyeye sevk edildi.

Dün 70 yaşındaki İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz’a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldız Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Yaralı kadın, yapılan ameliyatın ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"BU YAŞTAN SONRA HAPİS YATAMAM"

Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz’ın evine gittiğini öğrenen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Topraklık Sokak'taki adrese gitti. 2 katlı evin ikinci katında pencerede başına silah dayayan İsmail Yılmaz, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Ben bu yaştan sonra hapis yatamam" diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi ise İsmail Yılmaz’ın çene altından girerek kulak kısmında çıktı. Yaralanan İsmail Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Yılmaz, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İsmail Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bafra’ya getirildi. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Google bir hizmetini daha durdurdu!Bakan Işıkhan 2024 istihdam verilerini açıkladı: İşte en çok işe yerleştirmenin gerçekleştiği meslekler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avcılar'da film sahnelerini aratmayan olay! Araçtan sarkıp taksiyi kurşun yağmuruna tuttular - GündemFilm sahnelerini aratmayan silahlı saldırı!Türkiye üzerinden 4 ülkeye transit uçuşlarda, 10 ülkeye e-vize zorunluluğu getirildi - GündemTürkiye'den 4 ülkeye uçmak için e-vize şartı getirildiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'araç kiralama' iddialarına yalanlama - GündemBakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına yalanlamaSamsun'da iki kardeş farklı mahallelerden muhtar oldu - GündemBiri doğduğu, biri doyduğu yerden...AK Parti'den Gazze açıklaması: Cumhurbaşkanımız masumların en güçlü destekçisidir - Gündem"Cumhurbaşkanımız Gazzelilerin en güçlü destekçisidir"MİT'ten çocuklara 23 Nisan çağrısı! 3 başlık verip mektup istediler - GündemMİT'ten çocuklara ilginç çağrı! Sitede yayınlayacaklar
Sonraki Haber Yükleniyor...