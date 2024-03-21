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Haberler > Gündem > Kasiyere “Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi” diyen öğretmene 1 yıla kadar hapis talebi

Kasiyere “Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi” diyen öğretmene 1 yıla kadar hapis talebi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir tartışma sırasında market görevlisine “Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi yeter be” diyen öğretmen hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde geçen 3 Mart günü öğretmen Onur D.’nin babası K.D.; bir market çalışanı Ö.B. ile tartıştı.

HAKARET ETTİ

Tartışmadan haberi olunca market önüne gelen Onur D., olay yerindeki polislerin müdahalesi üzerine uzaklaştırıldığı sırada Ö.B.’ye hitaben “Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi yeter be” diye bağırmaya başladı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olaydan sonra market çalışanı Ö.B., Onur D.’nin kendisine söylediği sözler nedeniyle şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Onur D., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, kimsenin siyasi görüşüne veya yaşantısına karşı ithamda bulunmadığını söyledi.

Kasiyere “Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi” diyen öğretmene 1 yıla kadar hapis talebi - 1. Resim

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Onur D. hakkında “Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kasiyere “Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi” diyen öğretmene 1 yıla kadar hapis talebi - 2. Resim

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İddianamede; toplanan delillerin değerlendirildiğinde Onur D.’nin Ö.B.’ye karşı söylediği sözlerinin; Ö.B. ile birlikte İslam dininin vecibelerini yerine getirmek isteyen tüm başörtülü kadınlara yönelik olarak benimsedikleri dinin kurallarına uygun bir yaşam sürmelerinden dolayı bu kişileri hedef göstererek alenen tahkirde (aşağılama) bulunduğu yer aldı.

Onur D.’nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Öte yandan Kozlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturmada Onur D.’ye görevinden uzaklaştırma kararı verildi. İdari soruşturma devam ederken Onur D.’nin üyesi olduğu Eğitim Bir-Sen Şube yönetimi, disiplin kurulu aldığı ihraç kararının onaylanması için genel merkeze iletti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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