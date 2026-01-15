İçişleri Bakanlığınca tarafından yayımlanan yönetmelikle, kaymakam adaylığına başvuru, sınav, eğitim, değerlendirme ve göreve başlatma süreçlerine ilişkin bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Kaymakam olabilmek için 12 yıl sonra kaldırılan KPSS şartı geri geldi.

Mahmut ÖZAY/ İSTANBUL — Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, kaymakam adaylığı sınavına başvuru ve eğitim sürecine ilişkin birimlerin adları güncellendi.

Buna göre, ilgili maddelerde yer alan "Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu birim" ifadesi "Bakanın görevlendireceği" şeklinde değiştirildi.

Kaymakam adaylarının mezuniyetleri ile ilgili bölümler de yeniden düzenlendi. Buna göre, adayların; siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, hukuk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi bölümlerden mezun olmaları veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diplomalara sahip olmaları şartı getirildi.

20 KATI ADAY ÇAĞIRILACAK

Düzenlemeyle, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının yirmi katına kadar adayın kaymakamlık yazılı sınavına çağrılması hükme bağlandı. 2014 yılında bakanlık, 80 ve üzeri alma şartı arıyordu.

Ayrıca adaylık sürecinde başarılı olan adayların, Cumhurbaşkanı Kararı ile bir yıl süreyle illerde staj yapmak ve yurt dışında eğitim görmek üzere görevlendirilebileceği hükmü korundu.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ŞARTI

Yeni yönetmelikle birlikte önemli bir yenilik daha getirildi. Mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji gibi bölümlerden mezun olan adayların kaymakam aday adayı olabilmeleri için artık tezli lisansüstü eğitim yapmış olmaları zorunlu hale geldi.

