Kendini polis olarak tanıttı, 950 bin liralık vurgun yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2025 20:16 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 20:25 - Güncelleme:

Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir şüpheli, yaklaşık 950 bin TL değerinde ziynet eşyasını mağdurlardan aldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze’de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, mağdur vatandaşları yönlendirerek yaklaşık 950 bin TL değerinde ziynet eşyasını aldıkları tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.Ö. isimli şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. İlgili Haber Mesleki eğitim her ilde! Bakan Tekin duyurdu, öğretmenlere izin var Gözaltına alınan M.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarakcezaevine gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İlgili Haber Kurban'da yine israf edildi: Milyarlarca liralık milli servet boşa gidiyor

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe