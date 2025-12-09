Isparta’daki kan donduran ‘kesik baş’ cinayetinde sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Soruşturmadaki ilk bulgulara göre katil zanlıları, çoban Ferdi Özdemir’in aracını durdurdu, bıçakladı, sonra başını kesti, son olarak ise aracını ateşe verdi. İşte korkunç cinayete ilişkin son gelişmeler…

Isparta’da kayıp olarak aranan ve başı gövdesinden ayrılmış şekilde cansız bedeni yanmış aracının yanında bulunan 39 yaşındaki Ferdi Özdemir’in cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kayıp çobanın cansız bedeni başı kesilmiş halde bulunmuştu

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Vahşice katledilen çobanın gövdesinden ayrılan başını arama çalışmaları sürerken, korkunç cinayetin nasıl işlendiğine dair sır perdesi aralanmaya başladı.

Sabah’ta yer alan habere göre; cinayet planlı olarak gerçekleşti. Soruşturma dosyasındaki ilk değerlendirmelere göre, olay gecesi Ferdi Özdemir bakkala girdikten sonra Dinar-Isparta kara yolunda ilerledi. Dağdaki keçilerinin yanına gitmek üzere yola çıkan çobanın aracının önü kesildi.

Kayıp başı arama çalışmaları devam ediyor

BIÇAKLAYIP BAŞINI KESTİLER

Katil zanlıları Özdemir’i araçtan indirip bıçakla öldürdü. Özdemir’in başını kesen saldırganlar daha sonra da aracını ateşe verdi.

Kesik başın bulunması için çok sayıda askeri personel görevlendirildi.

Vahşice öldürülen çoban Ferdi Özdemir

NELER OLMUŞTU?

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir’in aracı dağlık bölgede yanmış halde bulunmuştu.

Yanmış aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedi olduğun tespit etmişti.

Son görüntüleri ortaya çıkmıştı

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlenmişti.

Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Özdemir'in saat 19.55 sıralarında köyde bir markete girerek alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığı görülmüştü.

Marketten alışveriş yaparken kameralara yansımıştı

“NE CEZASI VARSA ÇEKSİNLER”

Vahşice katledilen çobanın babası Ramazan Ö, şunları söylemişti:

Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne cezası varsa çeksinler. Çocuğumun başını kesmişler, bunun cezası idam olmalı. Şu an 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Muhtemelen ikisi daha önce husumet yaşadığı kişiler. Çocuğum sabah yemeğini yedi, 'keçileri dağa götürüyorum' diyerek evden çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Zaten gideceği yer 5 dakikalık mesafe ama o gün orada 17 dakika oyalanmış.

Haberle İlgili Daha Fazlası