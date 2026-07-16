Ankara'da kamyonu kapısına park edenleri uyaran 2 arkadaş, kalabalık grubun saldırısına uğradı. Kavga anı dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın mağdurları haklarını hukuk yoluyla arayacaklarını belirtti.

Ankara Mamak'ta meydana gelen olayda iddialara göre, 33 yaşındaki Bekir Erden çilingir dükkanının önüne hatalı park edilen kamyondan inen kişileri uyarmak istedi.



İşe gitmesi gerektiğini söyleyen Erden, kamyon sebebiyle arabasını çıkaramadığını ve durdukları yerin park için uygun olmadığını belirterek, kamyonun başka yere park edilmesi gerektiğini söyledi.

Kibarca uyarının karşılığı tekme tokat saldırı oldu: Seni burada barındırmayacağız!

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Uyarıya aldırış etmeyen kalabalık grup ile Erden arasında çıkan sözlü tartışma, Erden'in arkadaşı 19 yaşındaki Muhammet Zeynel'in olayı sonlandırmak için araya girmeye çalışmasıyla kavgaya dönüştü.



Ev eşyası taşımak için kamyonu park ettiklerini ileri süren grup, Erden ve Zeynel'i dakikalarca tekme ve yumruklarla darbetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin ve çevredeki diğer esnafların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan iki arkadaş ambulansla hastaneye götürüldü.

Tedbir amaçlı bir süre hastanede müşahedede tutulan Erden ile Zeynel, taburcu olmalarının ardından saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Tehdit edildiklerini de ileri süren Erden, hukuk mücadelelerini devam ettireceklerini açıkladı.

Kibarca uyarının karşılığı tekme tokat saldırı oldu: Seni burada barındırmayacağız!

SADECE İŞE GİTMEK İSTEMİŞLERDİ

Dakikalarca darbedildiklerini belirten Muhammet Zeynel olayla ilgili, "Dükkanın önüne park eden kamyonu, işe gideceğimiz için çekmelerini rica ettik ancak kamyonu eşya taşımak için park ettiğini söyleyen grup kabul etmedi. O sırada Bekir ağabeyim kendi aracını çalıştırmak istedi ama aracı arızalanmıştı. Bekir ağabeyime küfredip saldırmaya başladılar. Onu korumak için araya girdim ve saldırganlardan birini hafifçe ittim beni de hedef aldılar ve dakikalarca darbettiler. O sırada bir polis buradan geçiyordu. Biber gazıyla saldırganlara müdahale etti. Saldırganların çoğu olaydan sonra kaçtı. Beni hastaneye götürdüler" açıklamasında bulundu.

Polise saldırganları şikayet ettiklerini belirten Zeynel davacı olduklarını söyledi.

Kibarca uyarının karşılığı tekme tokat saldırı oldu: Seni burada barındırmayacağız!

"‘SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ' DEDİLER"

Mağdur Bekir Erden ise şunları söyledi:

Kamyonu park eden kişiler aracımın önünü kapatmıştı. Biz de kendilerini park ettikleri yerin uygun olmadığı konusunda uyardık. Tartışmak istemedik aracımla işe gideceğim için kamyonu çekmelerini söyledim. Aracım arızalandığı için inmem gerekti. O sırada da küçük bir tartışma yaşanıyordu. Yanlarına gittiğimde bana yumruk attılar. Yanımdaki arkadaşım da kavgayı ayırmak için araya girdi. Ardından diğer kişiler de ikimize saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık. Daha sonra polis ekipleri geldi ve olaya müdahale etti. Saldırganlardan şikayetçi olduk. Vücudumuzda darp izleri oluştu. Hukuki süreç başladı. Saldırganları tanımıyordum, ilk kez karşılaşmıştık. Bizi tehdit ettiler. ‘Seni burada barındırmayacağız' dediler.

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