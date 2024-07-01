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Kıbrıs-Mersin feribotunda rötar kavgası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kktc, Silifke, Kavga, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e hareket edecek olan feribot 5 saat rötar yapınca bazı yolcular ile personel arasında kavga çıktı. İki taraf da şikayetçi olmadı. O anlar kameralara yansıdı.

Kıbrıs Girne-Mersin feribotunda KKTC'den Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Limanı'na hareket edecek olan feribot yaklaşık 5 saat rötar yaptı. Rötar nedeniyle yolcular ile gemi personeli arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı yolcularla, feribot personeli ve özel güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga anı ise diğer yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin geldiği ancak iki tarafın da şikayetçi olmadığı öğrenildi. 5 saat gecikmeli olarak hareket eden feribotun Mersin'e ulaştığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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