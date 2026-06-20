Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine dönen ve Meclis grubundan destek bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, mektubunda vekillere “Kişisel ikbal çabalarının ötesine geçerek birlikte hareket edelim” dedi.

Milletvekillerine “Yol arkadaşım” şeklinde hitap eden ve zorlu ve hassas bir süreçten geçtiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, disiplin vurgusuyla birlik çağrısında bulundu.

“KİŞİSEL İKBAL ÇABALARININ ÖTESİNE GEÇEREK BİRLİKTELİKLE HAREKET ETMELİYİZ”

“Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan vekillere ‘birlik’ mektubu: Kişisel ikbalinizi bir kenara bırakın

“HER TÜRLÜ MAKAMIN SINIRLARI NET BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR”

Kılıçdaroğlu’nun mektubunda disiplin vurguları da dikkat çekti. CHP’nin kurallarının, tüzüğünün ve grup içyönetmeliğinin olağanüstü şartlarda da parti disiplinini koruyan ve rehberlik eden ortak bir sözleşme olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’ndan vekillere ‘birlik’ mektubu: Kişisel ikbalinizi bir kenara bırakın

“HİÇBİR KIRGINLIĞA, HİÇBİR DAĞINIKLIĞA ORTAM HAZIRLAMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Mutlak butlan sürecindeki temel amacının CHP’nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan vekillere ‘birlik’ mektubu: Kişisel ikbalinizi bir kenara bırakın

MAHMUT TANAL'DAN MEKTUP TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun mektubuna ilk tepki Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan geldi. CHP'nin önündeki sorunun demokratik meşruiyet krizini çözmek olduğunu ifade eden Tanal, "Kurultayda ortaya çıkan iradeyi tanımadan, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’i yok sayarak, örgütün büyük çoğunluğunun ortaya koyduğu tercihi görmezden gelerek yapılan birlik çağrılarının inandırıcılığı olmaz. Çünkü birlik, önce demokratik iradeye saygı duymakla başlar" ifadelerini kullandı. Tanal, "Mektup yazmak yerine yapılması gereken şey; örgütle konuşmak, milletvekilleriyle yüz yüze görüşmek, il başkanlarını dinlemek ve kurultay iradesine saygı göstermektir" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan vekillere ‘birlik’ mektubu: Kişisel ikbalinizi bir kenara bırakın

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