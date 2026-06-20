Kırgızistan’a Issık desteği: Yapılan anlaşmalarla bağlar kuvvetlendi
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler derinleşiyor. Bakan Kurum, Kırgız mevkidaşıyla kentsel planlama alanında iş birliği anlaşmasına imza attı. Kürşad Zorlu, Issık Gölü’ndeki forumda birlik mesajı verdi. Bir Kırgız heyeti de Issık Gölü’ne mavi bayrak için Antalya’da inceleme yaptı.
- Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgız mevkidaşı Nurdan Oruntayev ile kentsel planlama alanında iş birliği anlaşması imzaladı.
- Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 40'ıncısı Çolpon-Ata şehrinde yapıldı ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu gibi önemli isimler katıldı.
- Kırgız heyet, Antalya'da mavi bayraklı plajlarda incelemelerde bulundu.
- Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Türkiye'nin mavi bayrak tecrübesini kardeş ülkelere aktaracağını ve Issık Gölü'nde mavi bayrağın dalgalanacağını belirtti.
Türkiye ile kardeş ülke Kırgızistan arasındaki ilişkiler her geçen gün derinleşiyor. Ülkeyi ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgızistanlı mevkidaşı Nurdan Oruntayev ile kentsel planlama alınanda iş birliği anlaşmasına imza attı.
Kurum “Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine inanıyorum” dedi.
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 1986’da başlattığı ve kamuoyunda “entelektüellerin buluşması” olarak anılan Uluslararası Issık Göl Forumu’nun 40’ıncısı yapıldı.
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Issık Gölü kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde gerçekleşen forumun açılışına Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Kazakistan Devlet Başkanı Danışmanı Baurjan Omarov ile Türkiye’den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun da aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı. Etkinlikte Kırgız Türkçesiyle konuşma yapan Zorlu, küresel belirsizlik dönemlerinde Türk Devletleri Teşkilatının önemine dikkati çekti.
Bu arada bir Kırgız heyet de Antalya’da mavi bayraklı plajlarda incelemelerde bulundu. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, dünyanın en fazla mavi bayrak sahibi üçüncü ülkesi Türkiye’nin birikimini kardeş ülkelere aktaracağını ifade etti. Ateş, Issık Gölü’nde mavi bayrağın dalgalanacağını, bunun Türk dünyası için de örnek teşkil edeceğini söyledi.