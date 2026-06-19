İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Kırgızistan’da önümüzdeki hafta temeli atılacak enerji yatırımları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

Dolmabahçe çalışma ofisindeki kabulde, İhlas Holding’in Kırgızistan’da 25 Haziran’da temelini atmaya hazırlandığı 7 milyar doları aşan yatırım büyüklüğüne sahip dev enerji santrallerinde gelinen durum kapsamlı şekilde ele alındı. Ahmet Mücahid Ören, İhlas Holding’in Kırgızistan’daki şirketi Orta Asya Investment Holding’in faaliyetlerini Cumhurbaşkanı’na aktardı.

FAALİYETLER DAHA DA HIZ KAZANACAK

Ören, çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiği bilgisini verdi ve önümüzdeki hafta yapılacak temel atma töreni ile birlikte faaliyetlerin daha da hız kazanacağını belirtti. Erdoğan ise Bişkek ziyaretinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile huzurunda imzalanan İhlas Holding yatırımlarının geldiği aşamadan duyduğu memnuniyeti ve desteğini dile getirdi.

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