Kılıçlarslan oldu Rindexan... DEM, Haçlı hayalini tabelaya yansıttı

Yerel seçim sonrası G.Doğu’da 40’tan fazla tabelayı değiştiren DEM, Silvan’daki I. Kılıçarslan Meydanı’na da Sason isyanında devlete baş kaldıran Rindexan’ın ismini verdi. Dicle Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Bozan “Sultan Kılıçarslan’dan yendiği Haçlı işgalcilerin intikamını alıyorlar” dedi.

YILMAZ BİLGEN ANKARA Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’li Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Belediye Başkanlığı, I. Kılıçarslan Meydanı’nın ismini değiştirdi. Meydana isim olarak da 1926 Sason isyanının liderliğini yapan Mihemede Aliye Yunus’un kızı Rindexan’ın ismi verildi. Birinci Kılıçarslan’ın mezarı 2021 yılında Silvan ilçesinde bulunmuş ve onun adına bir meydan yapılarak “Kılıçarslan Meydanı” adı verilmişti.Güneydoğu genelinde göreve geldikleri günden bu yana 40’tan fazla meydan, cadde, mahalle ve sokak ismini değiştiren terör hamisi DEM, bu yönde alınan bakanlık kararlarını da hiçe sayarak encümen kararı ile toplumu tahrik etmeyi sürdürüyor.

MÜŞTEREK KAHRAMAN

Dicle Üniversitesinin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oktay Bozan, söz konusu isim değişikliğine tarihî açıdan yaklaşarak “Kılıçarslan sadece Türkler için değil Arap ve Kürtler dâhil bütün bölge halklarının tarihî kahramanıdır” dedi.

“Bu tarihî ihanete müsamaha gösterilmemeli. Her adım bir sonraki hamlelerinin hazırlayıcı unsurudur” diyen Prof. Dr. Bozan şöyle devam etti:

“İNTİKAM ALIYORLAR”

Kılıçarslan gibi Türk, Arap, Kürt; bütün İslam dünyasının müşterek değerine yapılan söz konusu saygısızlık bu çevrelerin sürekli dile getirdiği toplumsal uzlaşıyı dinamitlemektir. Kılıçarslan’ın mücadelesi Kürtlerin de mücadelesidir ve onun safında binlerce Kürt de Haçlılara karşı savaştı, şehit düştüler, gazi oldular. Şimdi bu kadrolar atalarının akan kanı ve ödedikleri bedele ihanet ederek Sultan Kılıçarslan’dan Haçlı işgalcilerin intikamını alıyorlar. Aynı zamanda net bir biçimde kardeşlik zeminini tarihî dinamikleri de kullanarak zehirliyorlar.

ÖNCE TABELA İNDİ

Prof. Dr. Bozan’ın verdiği bilgiye göre, DEM Parti’nin Silvan Belediye Başkanlığını kazandığı günün ertesinde ilk olarak meydandaki tabela indirildi. Ardından meydanın ismi sözde Sason isyanında Türklere karşı savaşan Rindexan isimli bir kadının adı verildi. Prof. Dr. Bozan “Biz Silvan’a örnek bir Kılıçarslan türbesi inşa edersek bölücülerin bu korsan tezini de yerle bir eder, oyunlarını bozarız. Şimdi orada ikili bir durum oluştu. Valilik bu korsan değişimi tanımayacak ama belediye kendi isimlerini kullanacak. Açık bir biçimde halkı devletle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Devlet biziz, meydan okuyoruz, diyorlar” ifadelerini kullandı.

“AÇIKÇA DÜŞMANLIK”

Erdemliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Atilla Oktay da şunları söyledi: DEM’lilerin Kılıçarslan tahriki kronik İslam düşmanlıklarının açık bir göstergesi. Bölgede birçok mahalle, bulvar ve sokaklara verilen sahabe isimlerini silip örgüt üyesi teröristlerin adını verdiler. Kesin bir biçimde Kürtlerin hassasiyetini önemsemiyorlar. Bölücü bilinçle bu pervasızlıkları sergiliyorlar. Kılıçarslan Türkler kadar Kürtlerin de değeri ve kahramanıdır. Dedelerimiz Kılıçarslan’a kanı, canı, malı ile destek verdi. Bu toprakları Haçlılara karşı savaşıp birlikte İslam yurdu ve vatan kıldılar. Hiçbir Kürt bu tavrı onaylamaz. Organize bir tahrikle kamu otoritesini ve kendilerinden olmayanları kışkırtıyorlar. Amaç kavga ortamı oluşturmak.

Bu arada, İç İşleri Bakanlığının Silvan dâhil değiştirilen 40’ı aşkın semt, mahalle, köy, bulvar, sokak ve meydan ismini onaylamadığı kaydedildi.