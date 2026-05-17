Antalya’da mutfak tüpünde sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlamada 1 kişi ağır yaralanırken, apartmanda ve çevredeki park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Gedik Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

Kimi deprem sandı kimi bomba! Antalya’da tüp patladı, 1 kişi ağır yaralandı

1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Korkunç patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişi, sağlık hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, apartmanda ve çevredeki park halindeki araçlarda zarara yol açan patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığını tespit etti.

“KAPILAR, DUVARLAR KIRILDI”

Apartman sakinlerinden Safa Nergiz, korku dolu patlama anını şöyle anlattı:

İlk önce deprem oldu zannettim. 'Patladı' diye bir bağrışma duydum. Aşağıya indim. Tüp patlamasıymış. Binada oldukça zarar var. Kapılar, pencereler duvarlar kırıldı. Evde bir kişi vardı. Vücudunda yanıklar vardı.

“BOMBA MI ATILDI DEDİK”

Barış Türkdağlı ise “O anda deprem oldu zannettik. 'Bomba mı atıldı' dedik. O anda her şey aklımıza geldi. Ailem vardı, onları tahliye ettik” dedi.

