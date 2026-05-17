Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü Yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Türk-Amerikan toplumunun 43'üncü defa düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta Türk-Amerikan toplumunun binlerce üyesini bir araya getirdi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu.

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonrasında gelenekselleşen yürüyüş ve sonrasındaki festivale, ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bazı bürokratlar, Türkiye'den gelen sanatçılar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü kutlandı

Yürüyüş kortejinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal başta olmak üzere, Türk Amerikan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu.

KKTC, AZERBAYCAN VE TÜRK DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılımın olduğu etkinlikte, New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralanırken, spordan eğitime çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dernekler, okullar ve benzeri eğitim kuruluşları, yürüyüş esnasında protokolü selamladı.

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü kutlandı

Madison 38. Sokaktan başlayan ve 25. Sokaktaki Madison Meydanı Parkı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından, konser alanında birçok sanatçı tarafından Türk marşları ve ezgileri seslendirilirken, bu sezonun lig şampiyonu Galatasaray başta olmak üzere diğer Türk takımlarının coşkusu da festivale renk kattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABD'DEKİ TÜRK TOPLUMUNA MESAJ

Yürüyüş sonrası Madison Meydanı Parkı'nda devam eden kutlamalar İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Amerikan toplumuna gönderdiği video mesajı festival alanında izlendi.

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü kutlandı

Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen Türk vatandaşları ile soydaşlarına Türkiye'deki 86 milyonun selamlarını ileten Erdoğan, "Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü, Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve öz güveninin yansımalarından biridir. ABD'de 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden, saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır." dedi.

Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun girişimleri, akademik başarıları, sivil toplum çalışmaları ve ekonomik katkılarıyla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile gönül bağlarını da sürdürdüğünü, Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi olduklarını belirtti.

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü kutlandı

Bu yönleriyle her birini Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak gördüklerini, çalışmalarını takdirle takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, iş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmalarını özellikle önemsediklerini ifade etti.

"BİZLER, MESAFELERİN AYIRAMAYACAĞI KADAR GÜÇLÜ BİR BAĞA SAHİBİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler, mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

New York'taki 43. Türk Günü Yürüyüşü'nün hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü kutlandı

"BU COŞKU YALNIZ BİR YÜRÜYÜŞÜN DEĞİL, SARSILMAZ BİR BİRLİK RUHUNUN İFADESİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Amerikan toplumuna gönderdiği video mesajında, Türkiye'nin uluslararası etkinliği bağlamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının önemine vurgu yaparak birlik beraberlik mesajı verdi. Duran, dayanışma ruhuna vurgu yaptığı konuşmasında, "Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnız bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir." dedi.

"Türkiye bu gücünü, birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur." diyen Duran, Türk Günü Yürüyüşü'nün "bu ortak ruhun, güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürü" olduğunu kaydetti.

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü kutlandı

YÜRÜYÜŞ ESNASINDA TÜRKİYE'NİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİ DE TANITILDI

Türk Günü Yürüyüşü kapsamında, İletişim Başkanlığının organize ettiği ve New York sokaklarında dolaşan dijital kamyonlar, Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerini, kültürel değerlerini ve çevre vizyonunu dünya kamuoyuna aktardı.

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü kutlandı

Türkiye’nin 2026 yılında Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi ile Türkiye’nin çevre politikaları ve Sıfır Atık vizyonuna özgü mesajlar da ekranlarda paylaşıldı.

Öte yandan festivalde kürsüye davet edilen Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Ahmet Yazal da Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nin önemine vurgu yaparken, Türk Amerikan toplumunun ABD'de geldiği noktanın altını çizen değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki Mehteran Birliği'nin sergilediği performans katılımcılardan büyük alkış alırken ilerleyen saatlerde misafirler, Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performanslarıyla coşkulu saatler yaşadı.

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü kutlandı

ABD'de, Türk diplomatın Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüşmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası