Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya hakkında son anda final kararı alındı. Sezon finali bölümüyle ekran arası vermeye hazırlanan Eşref Rüya için ani final kararı verilirken bu kararın temel nedeninin bütçe krizi olduğu ve ortaya çıktı. Oyuncu ücretlerinin ciddi bir yük oluşturduğu dizide Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un bölüm başı aldığı ücretler dudak uçuklattı.

Düşen reytingler ve artan yapım maliyetlerinin yol açtığı bütçe krizi, Kanal D’nin dikkat çeken dizisi “Eşref Rüya” için beklenmedik bir final kararını beraberinde getirdi. Sezon finali yapılması planlanan yapımın, son gelişmelerin ardından üç bölüm sonra tamamen ekranlara veda edeceği öğrenildi.

YÜKSEK MALİYETLER DİZİYİ BİTİRDİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir gibi popüler isimleri buluşturan dizinin, yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle yayın hayatını sonlandırma kararı aldığı ortaya çıktı. İlk planlamaya göre sezon finali yapması beklenen yapımın, ani bir kararla final sürecine çevrildiği ve bu durumun izleyici tarafında büyük şaşkınlık oluşturduğu ifade ediliyor.

Eşref Rüya'ya ani final darbesi! Başrol ücretleri ve bütçe yükü diziyi bitirdi

BÖLÜM BAŞI GİDER 30 MİLYON TL’YE DAYANDI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, bölüm başı maliyetin 30 milyon TL seviyelerine kadar yükselmesi ve oyuncu ücretlerinin ciddi bir yük oluşturması yapımın sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Özellikle Demet Özdemir’in bölüm başı yaklaşık 2 milyon TL, Çağatay Ulusoy’un ise 3,5 milyon TL civarında ücret aldığı iddiaları, dizinin bütçe dengesini önemli ölçüde etkileyen unsurlar arasında gösterildi.

Öte yandan dizinin beklenen reyting performansına ulaşamaması ve izleyici ilgisinin farklı projelere kaydığı yönündeki değerlendirmeler de final kararında etkili oldu. Yapım ekibine yakın kaynaklar, senaryo akışında yaşanan tıkanmaların da süreci hızlandırdığını ifade etti.

