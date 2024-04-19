Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi!
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kırklareli'nde seyir halinde yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı