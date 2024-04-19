Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nde seyir halinde yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.

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