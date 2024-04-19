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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırklareli&#039;nde yolcu otobüsü devrildi!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nde seyir halinde yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! - 1. Resim

Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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