Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde şiddetli kar ulaşımı felç etti: Köylere ulaşılamıyor
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yurt genelinde etkisini sürdüren sağanağın ardından kar yüksek kesimlerde yağmaya devam ederken Kırklareli'nde beyaz örtü nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yüksek kesimdeki bölgelerde beyaz örtü etkili oluyor. Kar yağışı birçok şehirde etkisini gösterdi ve her geçen gün düşen hava sıcaklıkları yerini beyaz örtüye bırakıyor. Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan yağış, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda tipi şeklinde etkili olmaya devam ediyor.
KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI
Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.