Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde şiddetli kar ulaşımı felç etti: Köylere ulaşılamıyor

16 Aralık 2023 19:48 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 19:59

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yüksek kesimdeki bölgelerde beyaz örtü etkili oluyor. Kar yağışı birçok şehirde etkisini gösterdi ve her geçen gün düşen hava sıcaklıkları yerini beyaz örtüye bırakıyor. Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan yağış, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda tipi şeklinde etkili olmaya devam ediyor.

KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.