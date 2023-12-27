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    Kırmızı Bülten'le aranan Erıc Schroeder İstanbul'da yakalandı

    İçişleri Bakanı Yerlikaya:"Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Erıc Schroeder İstanbul’da yapılan “KAFES-25” Operasyonuyla yakalandı."

    Kırmızı Bülten&#039;le aranan Erıc Schroeder İstanbul&#039;da yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen: Zeliha Mangırcıoğlu - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Operasyon
    Haberler > Gündem > Kırmızı Bülten'le aranan Erıc Schroeder İstanbul'da yakalandı
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