Uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şüpheli S.D., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D.'nin (33) Bodrum'da bulunduğu öğrenildi.

Bunun üzerine MİT, emniyet ve jandarma ekiplerinin birlikte yürüttüğü ortak çalışma kapsamında şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde olabileceği değerlendirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, şüphelinin kullandığı araç Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından araç durduruldu ve şüpheli gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN 8 CEP TELEFONU VE SERVET ÇIKTI

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati, iPad, 37 bin 950 euro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 lira ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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