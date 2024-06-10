Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kırmızı ışıkta Kolombiyalı şov!

Kırmızı ışıkta Kolombiyalı şov!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kapadokya'ya gelen Kolombiyalı turist Garzon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara futbol topu ile gösteri yapıyor. Garzon hem geziyor hem de gösteri yapıyor.

Kolombiyalı Camilo Andrés Garzn, hem bölgeyi geziyor hem de topu ile diğer turistlere gösteri yapıyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerine top ile şov yapan Garzon, 'Camilo Freestyler Conca' olarak tanınıyor.

Kırmızı ışıkta Kolombiyalı şov! - 1. Resim

Yaklaşık iki haftadır Kapadokya'da olduğunu söyleyen Garzon, şu ifadeleri kullandı:

"Ana merkez Hindistan'ın Goa kentinde, farklı türde kurslar, atölyeler, farklı sunumlar yapıyoruz. Şu anda da Kapadokya’dayız. Ekip arkadaşlarım ile otellerde ve tarihi mekânlarda gösteri yapıyoruz. Ben de boş vaktimde burada, başka bir gelir kaynağı olarak sunum yapıyorum ve bunu ilginç buluyorum.

Kırmızı ışıkta Kolombiyalı şov! - 2. Resim

Hem sürücülere moral ve motivasyon sağlıyorum, hem de para kazanıyorum. Kapadokya'da insanlar çok mutlular, beğeniyorlar, alkışlıyorlar, destekliyorlar. Ben de Kapadokya’da olmaktan çok mutluyum. Bazen de peribacaları arasında gösteri yapıyorum. Bu gösterime turistler bayılıyor."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nisan ayı ödemeler dengesi belli olduInstagram'a gelecek yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta hikaye paylaşılabilecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı - Gündemİşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştıSivas'ta 4 günde aynı acı! Ölümcül virüs bir can daha aldı... Uzmanlar uyardı: Dokunmayın - GündemUzmanlar uyardı: Dokunmayınİşkence edilip öldürülen kız kiralık katil çıktı! "Vur" emrini böyle vermişler - Gündem'Tetikçi' sevgilisini ölüm tuzağına böyle çektiKuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdı! Ankara Valiliği harekete geçti - GündemKuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdıSarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı güvenlik görevlisinin planıyla soyuldu - GündemTarihi yalıda filmleri aratmayan soygunSakarya'da acı olay! Aldığı haber 27 yaşındaki Şirin'i canından etti - GündemSakarya'da acı olay! Aldığı haber 27 yaşındaki Şirin'i canından etti
Sonraki Haber Yükleniyor...