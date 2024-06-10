Kırmızı ışıkta Kolombiyalı şov!

Kapadokya'ya gelen Kolombiyalı turist Garzon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara futbol topu ile gösteri yapıyor. Garzon hem geziyor hem de gösteri yapıyor.

Kolombiyalı Camilo Andrés Garzn, hem bölgeyi geziyor hem de topu ile diğer turistlere gösteri yapıyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerine top ile şov yapan Garzon, 'Camilo Freestyler Conca' olarak tanınıyor.

Yaklaşık iki haftadır Kapadokya'da olduğunu söyleyen Garzon, şu ifadeleri kullandı:

"Ana merkez Hindistan'ın Goa kentinde, farklı türde kurslar, atölyeler, farklı sunumlar yapıyoruz. Şu anda da Kapadokya’dayız. Ekip arkadaşlarım ile otellerde ve tarihi mekânlarda gösteri yapıyoruz. Ben de boş vaktimde burada, başka bir gelir kaynağı olarak sunum yapıyorum ve bunu ilginç buluyorum.

Hem sürücülere moral ve motivasyon sağlıyorum, hem de para kazanıyorum. Kapadokya'da insanlar çok mutlular, beğeniyorlar, alkışlıyorlar, destekliyorlar. Ben de Kapadokya’da olmaktan çok mutluyum. Bazen de peribacaları arasında gösteri yapıyorum. Bu gösterime turistler bayılıyor."