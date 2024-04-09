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'Koç' bile Eminönü'nde bayram alışverişinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayram öncesi her yıl olduğu gibi bu yıl da en yoğun yerlerin başında gelen Eminönü insan akınına uğradı. Alışveriş yapmak için Eminönü'ne gelenler Dadaş isimli koçu görünce şaşkına döndü. Sahibiyle birlikte alışveriş yapıp meydanda tur atan Dadaş, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar alışveriş telaşına girdi. İstanbullunun adresi ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Eminönü oldu. 

Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı.

MEYDANDA KOÇUYLA TUR ATTI

Eminönü'nde gezenler arasında Yakup Çeviç ve "Dadaş" adını verdiği koçu da vardı. Çeviç, elinde çubuk, yanında koçuyla birlikte meydanda tur atmaya başladı. Bu sırada koçun Çeviç'in yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Kalabalığında için gezen koçu görenler gözlerine inanamadı. Kimisi koçu sevdi, kimisi ise merakla izledi.

'Koç' bile Eminönü'nde bayram alışverişinde - 1. Resim

"Dadaş" çocukların da ilgi odağı haline geldi. Çeviç, bir süre sonra koçuyla birlikte Mısır Çarşısı'na girdi. Bu sırada güvenlik görevlileri koçun birisine vurabileceği yönünde Çeviç'i uyararak "Sanki kedi, köpek gezdiriyor" dedi. Çeviç ise "köpek değil, vurmaz abi" diyerek yoluna devam etti.

'Koç' bile Eminönü'nde bayram alışverişinde - 2. Resim

CAMİYE BİLE GİDİYOR

Her yere konuyla birlikte gittiğini söyleyen Yakup Çeviç, "Çok ilgi gösteriyorlar. Pazara camiye birlikte gidiyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

'Koç' bile Eminönü'nde bayram alışverişinde - 3. Resim

Öte yandan Eminönü'nde bayram yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un gözde mekanlarından olan Eminönü'ndeki alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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