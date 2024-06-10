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Kocaeli'de bir evin balkonu çöktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de bir evin balkonu çöktü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binanın birinci katındaki evin balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Torunoğulları sitesinde büyük bir ses duyan site sakinleri, birinci kattaki binanın çöktüğünü fark etti. Balkonda kimsenin olmaması site sakinlerini sevindirirken, vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Olayı gören vatandaşlar, "Büyük bir ses duyduk hemen yardıma koştuk. Çok şükür altında veya üstünde kimse yoktu. Balkonların içinde neredeyse bir demir var. Bu durumu yönetime aktardık. Birinci kat balkonlarında sıkıntı olduğunu, diğerlerinin sağlam olduğunu söylediler" dedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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