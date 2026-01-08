Kocaeli'ni etkileyen fırtına, 5 okulda hasara neden oldu. Darıca'da 5 okulda eğitime ara verildi.

Özellikle Marmara'da etkili olan kuvvetli fırtına, ulaşımı durdurdu, binaları yıktı, Bursa'da bir kişinin canını alırken, İstanbul'da bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Fırtınanın etkili olduğu yerlerin başında gelen Kocaeli'de de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Çatı bölümlerinde zarar oluştuğu tespit edilen okullarda, öğrenci ve personelin can güvenliği göz önünde bulundurularak tatil kararı alındı.

DARICA'DA EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLAR

9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şu şekilde açıklandı:

"Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Akif Ortaokulu."

Eğitim-öğretimin, yapılacak çalışmaların ardından güvenli hale gelmesiyle yeniden başlayacağı bildirildi.

