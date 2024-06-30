Kocaeli'deki 'müdür yardımcısı' vahşetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Haziran 2024 11:15 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 11:16 - Güncelleme:

Kocaeli, Çayırova, Silahlı Saldırı, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, geçtiğimiz hafta 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Mahir Çoğaç'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.