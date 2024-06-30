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Kocaeli'deki 'müdür yardımcısı' vahşetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Kocaeli, Çayırova, Silahlı Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, geçtiğimiz hafta 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Mahir Çoğaç'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17) ile gözcülük yapan B.Y'nin (20) yakalanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan D.G, B.Y, O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö. (33), sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Çoğaç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. ​​​​​​​

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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