Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'ndeki terfi istasyonu ve iletim hattı üzerinden suyun akış yönünü tersine çevirerek Yuvacık Barajı'ndan göle su aktarmaya başladı. Günde 120 bin ton suyun göle aktarılmasıyla içme suyu kaynakları güçlendirilirken, kurak dönemler için önemli bir rezerv oluşturuluyor.

İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, göle su sağlayan terfi istasyonu ve iletim hattındaki vana ve ekipman manevralarıyla suyun akış yönü tersine çevrildi. Bu sayede barajdan bırakılan fazla su, göl sistemine aktarılıyor ve milyonlarca metreküp su kaybı önlenmiş oluyor.

POMPALAR TERSİNE ÇALIŞIYOR

Şehirdeki içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı, geçmişte kurak dönemlerde Sapanca Gölü’nden destek alıyordu. 2007 yılında yapılan düzenlemeyle pompalar tersine çalışabilir hâle getirilmiş, bu sayede aşırı yağış dönemlerinde barajdaki suyun göle geri aktarımı mümkün olmuştu. Ancak sistem 2014 yılından sonra devre dışı kalmıştı.

GÜNDE 120 BİN TON ULAŞTIRILIYOR

Yaklaşık 11 yıl aradan sonra yeniden aktif hâle getirilen sistemle, pompalar günde 120 bin ton suyu Sapanca Gölü’ne ulaştırıyor. Ayrıca barajı besleyen alternatif su kaynaklarının da aynı hat üzerinden göle yönlendirilmesiyle mevcut su rezervleri daha verimli bir şekilde kullanılıyor. Böylece Kocaeli’nin su güvenliği artırılırken, kurak dönemler için kritik bir önlem de alınmış oluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası