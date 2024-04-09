Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu! Yüzerek çıktılar

Kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu! Yüzerek çıktılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu! Yüzerek çıktılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak gölete uçtu. Araç içerisinde bulunan ve göletten yüzerek çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi Kumaşır Gölü mevkiinde meydana geldi. S.K. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deliçay Göleti'ne uçtu.

Kaza sonrası sürücü ile S.K. (8) göletten yüzerek çıktı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gölete düşen otomobili çıkardı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arsenal - Bayern Münih canlı | Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i panikletti: "Kısıtlama daha da genişleyecek" - GündemTürkiye'nin yaptırımları İsrail'i panikletti!İletişim Başkanlığı'ndan "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddialarını çürüten açıklama - Gündemİsrail'in jet yakıtları Türkiye'den mi gidiyor?Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden manzara! Suyun rengi değişti, lağım fareleri de var - GündemKüçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden manzaraBayram tatili dönüşü için teyakkuz! Tarih belli oldu, hiçbiri şehre giremeyecek - GündemBayram tatili dönüşü için teyakkuzPolisin gözü önünde drift pahalıya patladı! Sürücüye 33 bin TL ceza kesildi - GündemPolisin gözü önünde drift pahalıya patladı! Sürücüye 33 bin TL ceza kesildiGübreleme yaparken hayatının şokunu yaşadı! Çay bahçesinde korkunç olay - GündemGübreleme yaparken hayatının şokunu yaşadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...