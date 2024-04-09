Kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu! Yüzerek çıktılar

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak gölete uçtu. Araç içerisinde bulunan ve göletten yüzerek çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi Kumaşır Gölü mevkiinde meydana geldi. S.K. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deliçay Göleti'ne uçtu.

Kaza sonrası sürücü ile S.K. (8) göletten yüzerek çıktı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gölete düşen otomobili çıkardı.