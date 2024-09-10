Konya'da kan donduran olay! İlaç alan eşini defalarca bıçakladı

Konya'da eşiyle beraber ilaç almak için eczaneye giden Keziban A, hiç beklemediği anda eşi tarafından bıçaklandı. Aldığı darbelerle yere düşen kadın eczanedekilerin yardımıyla kurtuldu. Karnından ve kollarından bıçaklanan Keziban A, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban A., gece vardiyasından çıkarak psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşi Ecir A.'yı hastaneye götürdü. Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları almak için eczaneye giren çift burada tartışmaya başladı. Ecir A., tartışma sırasında yanında bulunan bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

KARININDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLANDI

Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir A., eşini bırakıp eczaneden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çiftin eczaneye girdikten sonra Ecir A.'nın bıçağı cebinden çıkartarak eşine saldırdığı daha sonra eczanedekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban A.'nın karın bölgesi ve kolundan bıçaklandığı öğrenildi. Keziban A., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Keziban A.'nın ilk ifadesinde, olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, eşinin kendisini aldattığını söyleyip sürekli kavga çıkardığını, sinir hastası olduğu için tartışmalarının olduğu, ilaç almaya gittiklerinde eşinin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Ecir A. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.