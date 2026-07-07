Türk Hava Kuvvetleri'nin "Barış Kartalı" olarak bilinen Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları, NATO Zirvesi kapsamında Türk hava sahasının güvenliği için kritik bir görev üstleniyor. 60 saat boyunca kesintisiz görev yapacak E-7T HİK uçakları, 400 kilometre menzilde hava ve deniz hedeflerini tespit ederek anlık olarak komuta merkezlerine aktaracak.

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin güvenliğini sağlamak amacıyla kesintisiz görev yapacak. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanacak olan E-7T "Barış Kartalı" uçakları, toplam 60 saat sürecek operasyon boyunca Türk hava sahasını anbean takip edecek.

360 derece tarama yapabilen gelişmiş radar sistemleriyle donatılan uçaklar, yaklaşık 400 kilometre menzilde çok sayıda hava ve deniz unsurunu aynı anda tespit edebiliyor. Elde edilen veriler ise gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine, savaş uçaklarına ve deniz unsurlarına aktarılıyor.

Konya'dan havalandılar! NATO Zirvesi için 60 saat boyunca gökyüzünde kalacaklar

"TANIMLANMAMIŞ HAVA ARAÇLARINI ÖNCEDEN TESPİT EDECEĞİZ"

HİK Uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, zirve süresince hava sahasının erken ihbar ve kontrol görevini üstleneceklerini belirterek, Türk hava sahasına yaklaşabilecek tanımlanmamış hava araçlarının önceden tespit edilmesi ve teşhis edilmesinde önemli rol oynayacaklarını söyledi.

Bugünkü görevin Karadeniz bölgesini kapsadığını ifade eden Kulak, bu bölgeden gelebilecek olası tehditlerin sürekli takip edilerek ilgili birimlere anlık olarak bildirileceğini dile getirdi.

Konya'dan havalandılar! NATO Zirvesi için 60 saat boyunca gökyüzünde kalacaklar

11 SORTİ, 60 SAAT KESİNTİSİZ GÖREV

Zirve kapsamında toplam 11 sorti planlandığını açıklayan Binbaşı Kulak, operasyonun aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kulak, "Kesintisiz olarak 60 saatlik, 11 sortiden oluşan bir görev icra edeceğiz. Personelimiz yoğun tempoya hazır durumda. Bugünkü uçuşumuz yaklaşık 8,5 saat sürecek ve 15 kişilik mürettebatla görev yapacağız. Görevimizin uzatılması ihtimaline karşı da her zaman hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

HAVA VE DENİZDE AYNI ANDA TAKİP YAPABİLİYOR

HİK uçaklarının yalnızca hava hedeflerini değil, deniz üzerindeki unsurları da aktif ve pasif sensörleri sayesinde tespit edebildiğini belirten Kulak, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen liderler ve heyetlerin uçuşlarının da bu sistemlerle takip edildiğini söyledi.

Konya'dan havalandılar! NATO Zirvesi için 60 saat boyunca gökyüzünde kalacaklar

NATO GÖREVLERİNDEN DOĞU AKDENİZ'E KADAR GENİŞ GÖREV ALANI

"Barış Kartalı" uçaklarının sadece zirve dönemlerinde değil, yıl boyunca birçok kritik görev üstlendiğini belirten Kulak, terörle mücadele operasyonlarından uluslararası tatbikatlara, NATO'nun Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerinden Doğu Akdeniz ve Baltık Denizi'ndeki müşterek faaliyetlere kadar geniş bir alanda aktif görev yaptıklarını ifade etti.

Kulak, "NATO'nun deniz unsurlarıyla koordineli çalışıyoruz. Farklı coğrafyalarda görev yaparken Türk askerinin disiplinini ve ordumuzun gücünü en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi.

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