KONYARAY Banliyö Hattında Ray Birleştirme Kaynak Programı yapıldı. Kentteki kritik noktalarını birbirine bağlayacak 23 kilometrelik proje 14 istasyondan oluşacak. Yüzde 80'ninin tamamlandığı hattın bu sene içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan KONYARAY Banliyö Hattı Ray Birleştirme Kaynak Törenine; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt katıldı.

PROJE 14 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, şehir içinin omurgasını teşkil eden KONYARAY projesinin önemli bir seviyeye geldiğini ifade ederek, "Konya'nın hem ulusal hem uluslararası projelere bağlantısını kurarken aynı şekilde şehir içi ulaşımını da eksiksiz olarak raylı sistemlerle bağlıyoruz. KONYARAY sadece ana omurgayı teşkil etmiyor, aynı şekilde Konya'nın diğer raylı sistemlerle bağlantısını da tesis ediyor. Meram Gar ve Selçuklu Gar, Havaalanı ve Organize Sanayi Bölgelerimizle de bağlantıyı sağlıyor. Bu projemiz 14 istasyondan oluşuyor. Yüzde 80'ini tamamlamış durumdayız. İnşallah bu senenin Haziran ayına kadar altyapımızı ve üst yapımızı tamamlayacağız. Sinyalizasyon çalışmamıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl tamamlayarak Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ile projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürüyoruz" diye konuştu.

KONYARAYda sona gelindi! 23 kilometrelik proje 14 istasyondan oluşacak

"23 KM'LİK HATTA ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehirlerin en büyük probleminin trafik sorunu olduğunu ve bunu çözmek üzere raylı sistem yatırımlarına kesintisiz şekilde devam ettiklerini dile getirdi. KONYARAY'da önemli bir aşamanın tamamlanmasına şahitlik ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "İlk ray kaynağını gerçekleştirmiş olduk. Meram Gar'dan başlayıp, Pınarbaşı'na kadar gidecek 23 kilometrelik hattımızda çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. KONYARAY tamamlandığında trafikten kesintisiz bir şekilde burada raylı sistem çalışmalarına devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin araçlarını temin ettiği, Devlet Demiryolları'nın altyapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerini yaptığı ortak bir çalışma. Yerel yönetim ve merkezi yönetimin en güzel çalışma örneklerinden birini burada gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, KONYARAY Banliyö Hattı'nın önemli bir aşamaya gelmesine şahitlik ettiklerini belirterek, "Bir yandan tramvay hattı bir yandan banliyö hattı bir yandan yüksek hızlı tren... Tam anlamıyla baktığınız zaman Konya'mızı demir ağlarla örüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, TCDD Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da "Bugün şehirlerimizin en önemli meselelerinden biri hiç şüphesiz ulaşım. Konya'mız hızlı tren hattıyla şehirlerarası ulaşımda önemli bir mesafe kat etmişti. Bugün de Devlet Demiryolları'mızın ve Büyükşehir Belediyemizin güçlü iş birliğiyle şehir içi ulaşımda da önemli bir mesafe kat ediliyor. Hep birlikte ray bağlantılarının kaynağını gerçekleştirdik. Projemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah başkanımızın da ifade ettiği üzere önümüzdeki yıl hizmete alınacak. Yapılan bu hizmetler bugün insanlarımızın ve şehirlerimizin en önemli konusu olan şehir içi trafikte hızı, erişimi ve ulaşımı sağlama noktasında güçlü bir destek verecek. Şehrimizdeki bu ulaşım altyapısının bu noktaya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.

