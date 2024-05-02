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Köşeye sıkışan torbacı 5. kattan atlayarak ağır yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Köşeye sıkışan torbacı 5. kattan atlayarak ağır yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçmaya çalışan bir satıcı, 5. kattan atladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede 11 katlı binanın 5’inci katında bulunan bir dairede uyuşturucu satışı yapan şüpheliler olduğunu tespit eden polis ekipleri 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında operasyon düzenledi.

POLİSİ GÖRÜNCE AŞAĞI ATLADI

Polisin geldiğini fark eden İran uyruklu şüpheli M.E., polisten kaçmak için evin penceresinden atladı. M.E kaçmak isterken yaralandı. M.E.'yi gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İran uyruklu M.E.’yi hastaneye kaldırdı.

DURUMU KRİTİK

M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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