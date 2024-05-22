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Kötü kokuyla cesedine ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli, Otopsi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın yaşadığı daireden gelen kötü koku komşuları harekete geçirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’nin Erenler Mahallesi Mücahit Sokak’taki 3 katlı binanın 1. katında yaşayan 67 yaşındaki Necdet Altın’dan 4 gündür haber alınamıyordu. Binayı saran kötü koku her şeyi açığa çıkardı.

Kötü kokuyla cesedine ulaşıldı - 1. Resim

KOMŞULARI FARK ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya giren ekipler, 1. kattaki dairede ikamet eden Necdet Altın'ın (67) cansız bedenine ulaştı. Altın'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise dairede incelemelerde bulundu.

Kötü kokuyla cesedine ulaşıldı - 2. Resim

KESİN ÖLÜM SEBEBİ NE?

Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Altın'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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