Krize dönen grup toplantısına saatler kaldı! Kılıçdaroğlu mu konuşacak Özgür Özel mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki grup toplantısı krizi bugün zirveye çıktı. Saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüye çıkacağı merak konusu olurken vekiller salonu şimdiden doldurdu. Polis ekipleri ise Meclis kapısına gelen kalabalığı kontrol altında tutuyor.
- CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yanlıları arasında bir grup toplantısı krizi yaşanmaktadır ve bu durum bugün sona erecektir.
- Her iki isim de bugün grup toplantısında konuşacağını ilan etmiştir.
- Özgür Özel'e destek veren 111 milletvekili ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 27 vekilin safları bugün netleşecektir.
- CHP milletvekilleri sabah saat 09.00 itibarıyla grup toplantısının yapılacağı salona gelmişlerdir.
- Özgür Özel de Meclis'e giriş yapmıştır.
- TBMM'nin Dikmen Kapısı girişinde de CHP'li milletvekilleri ve grup toplantısını takip etmek isteyenler toplanmıştır.
- Dikmen Kapısı'ndan girişlerin saat 11.00 itibarıyla yapılacağı duyurulmuştur.
CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yanlıları arasında başlayan grup toplantısı krizi, bugün nihayete erecek.
Her iki isim de bugün grup toplantısında konuşacağını ilan ederken; daha önce Özgür Özel’e destek verdiğini açıklayan ve kurultay isteyen 111 milletvekili ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen 27 vekilin safları da netleşecek.
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VEKİLLER SALONU ŞİMDİDEN DOLDURDU
CHP milletvekilleri sabah saat 09.00 itibarıyla grup toplantısının yapılacağı salona geldi. TBMM'de beklenen hareket başladı.
Özgür Özel de Meclis'e giriş yaptı.
MECLİS GİRİŞİNDE KALABALIK VAR
TBMM'nin Dikmen Kapısı girişinde de CHP'li milletvekilleri ve grup toplantısını takip etmek isteyenler toplandı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken kapı açılmadan içeri girmek isteyenler arasında arbede yaşandı.
Dikmen Kapısı'ndan girişlerin saat 11.00 itibariyle yapılacağı duyuruldu.