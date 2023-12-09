Kuryelere düzenleme yolda: Süre taahhüdü kalkıyor

9 Aralık 2023 05:17 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 05:26

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurye ve motokuryelerle ilgili yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Taslak metne göre, kuryeler gönderiyi taşıma süresi taahhüdü olmadan makul sürede ulaştırmakla yükümlü olacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için kurye gönderisi kabul edilmeyecek. Ayrıca gazetemizin 2 Aralık’ta ‘Adreste bulunamadı oyunu’ başlığıyla gündeme taşıdığı konu da taslak da yer aldı. Kuryelerin; devletin güvenliği ve anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama ve kaçakçılık gibi suçlardan hükümlü olmaması istenecek. Herhangi bir nedenle kurye gönderisinin alıcıya teslim edilememesi hâlinde, gönderi aynı süre içinde göndericisine iade edilecek.

Şehir içi taşıma belgesi (P1) ve şehirler arası taşıma belgesi (P2) kapsamında kurye teslimi için kaydedilecek motosiklet veya moped cinsi taşıtlar, 10 yaşından, kamyonet ve otomobiller 20 yaşından büyük olmayacak. P1 belgesi için başvuran işletmecilerin en az, 10 motorlu taşıt ve 100 bin lira sermaye sahip olmaları; P2 belgesi için başvuranların ise en az 30 motorlu taşıt ve 500 bin lira sermayeye sahip olmaları gerekecek. P1 yetki belgesi ücreti 44 bin 264 liraya, P2 yetki belgesi ücreti 664 bin 46 liraya çıkacak.

KARGO TESLİMAT ZAMANI TÜKETİCİYE BİLDİRİLECEK

Kurye gönderisinin bozulabilir gıda olması durumunda tedbir alınacak, bakanlık gıda teslimatlarıyla ilgili gerekirse ilave düzenleme yapabilecek. Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olacak, kuryelerin reflektif yelekleri üzerine “kurye” ibaresi yazılacak. Alıcının talebi üzerine; teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Yetki belgesi sahipleri; satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyayı taşıyamayacaklar. Hazırlanan metnin en kısa sürede TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.