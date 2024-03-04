Kuryenin ölümüne neden olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı oğluna "Gidip teslim ol" demiş

İstanbul'da kuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına çıktıktan sonra tekrar gelip teslim olmuştu. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud son açıklamasında oğluna Türkiye'ye gidip teslim olması gerektiğini söylediğini açıkladı.

Fatih'te arabasıyla çarptığı kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, günlerce gündemden düşmemişti.

"TÜRKİYE DONANMAMIZIN İNŞASINDA YARDIMCI OLACAK"

Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuklarını belirten Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuştum. Somali ve Türkiye’nin konuşacağı bir çok konu var. Belli çalışmalarımız var birlikte yaptığımız, terörle mücadelede, ekonomik iş birliğinde. Birçok farklı anlaşmamız da var. Ekonomik kalkınma ve deniz güvenliği alanındaydı. Somali artık kendi güvenliliğinin sorumluluğunu alacak. Türkiye ile anlaşmada ana hedef ekonomik kalkınma. Türkiye donanmamızın inşasında yardımcı olacak.

"OĞLUMA TESLİM OLMASINI SÖYLEDİM"

Türkiye bizim için kardeş bir ülke. Anayasalarına güveniyoruz, adil bir sisteme sahip olduklarını düşünüyorum. Kazadan sonra ülkeden ayrılan oğluma geri dönmesine söyledim. Mahkeme önüne çıkmasını söyledim. Bizim kültürümüzde bir baba hiçbir zaman çocuğunu vermez. Türkiye’nin adalet sistemine güvendiğimiz için oğlum geldi, mahkeme karşısına çıktı. Yunus’un ailesine baş sağlığı diledim. Yunus bir babaydı, benin çocuğumun yaşına yakındı. Benim çocuğum sayılır. Çok üzücü biz de mutlu değiliz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde, 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38), Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil tarafından arkadan çarptı.

Kaza sonucu yola savrulan Yunus Emre Göçer, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak, 6 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaşamını yitirmesi üzerine, şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltı talimatı verildi. Ayrıca, şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sırasında ortaya çıkan bilgilere göre, şüpheli 2 Aralık 2023 tarihinde yurt dışına çıktı. Bu durum üzerine, 8 Aralık 2023 tarihinde şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha sonra Türkiye'ye gelerek teslim olan Mohamud'a, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verilmişti. Hapis cezası adli para cezasına çevrilmişti.