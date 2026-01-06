Kuzey Ege’de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine ulaşımı sağlayan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Meteorolojinin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından alınan karar doğrultusunda, Kabatepe–Gökçeada ile Geyikli–Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm seferler gerçekleştirilmeyecek.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., iptallere ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Geyikli–Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00; Bozcaada’dan ise 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferlerinin tamamının olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası