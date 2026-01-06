Kuvvetli rüzgar alarmı! Bozcaada ve Gökçeada feribotları iptal
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., iptallere ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Geyikli–Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00; Bozcaada’dan ise 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferlerinin tamamının olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.