Leman dergisinden tepki çeken çizim! 6 şüpheli için hapis istemi

Leman dergisinden tepki çeken çizim! 6 şüpheli için hapis istemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Leman dergisinden tepki çeken çizim! 6 şüpheli için hapis istemi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sözde mizah dergisi Leman, İslami değerlere ve toplumsal hassasiyetlere saldırmış ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya İsrail-İran savaşı üzerinden hakaret etmişti. Dergi hakkında 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yürütülen soruşturma tamamlanarak 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

 Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada derginin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Leman dergisinin 26 Haziran'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, derginin 4. sayfasında yer alan karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylece tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca şüphelilerden Mehmet Tuncay Akgün'ün firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilirken, şüphelilerden Doğan Pehlevan'ın sosyal medyadan , "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" şeklinde paylaşım yaptığı da aktarıldı.

ESER SAHİBİNE 7 YIL 10 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'ün 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Doğan Pehlevan'ın ise zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

