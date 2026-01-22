Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan kaza-kırım ön raporu, soruşturma dosyasına girdi. Raporda "Motorları çalışır durumda ve yüksek hızla bütün halinde çarptı" değerlendirmesine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 23 Aralık 2025’te Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşen uçağa ilişkin kaza kırım ekibi tarafından hazırlanan ön rapor soruşturma dosyasına dahil edildi.

ACİL İNİŞ TALEBİNDE BULUNDULAR

Ön raporda, 9H-DFS kuyruk numaralı Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımının işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve bakım çıkış sertifikasının düzenlendiği belirtildi.

Rapora göre uçak saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan sonra saat 20.33’te hava kontrol merkezine elektrik arızası sebebiyle acil durum bildirimi yaparak, acil iniş talebinde bulundu. Acil iniş amacıyla alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36’da radar ekranından kaybolduğu ve bu saatten sonra uçakla irtibat kurulamadığı kaydedildi.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE UÇAK İNFİLAK ETMİŞ

Ön raporda, uçağın 1252 metre rakımlı tepeye motorları çalışır durumda ve yüksek hızla bütün halinde çarptığı değerlendirmesine yer verildi. Motorların çarpma anında çalışır vaziyette olduğu belirtilen raporda, çarpmanın şiddeti nedeniyle uçağın infilak ettiği, bu nedenle enkazın 150 bin metrekarelik alana küçük parçalar halinde yayıldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında dosyaya giren mevcut kaza kırım ön raporunun kazanın oluş şekline ilişkin ilk teknik bulguları ortaya koyduğu, ancak kazanın kesin nedeninin hazırlanacak kapsamlı nihai kaza kırım raporuyla belirleneceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası