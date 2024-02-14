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    • Mahkeme, Kanal İstanbul'un imar planını iptal etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mahkeme, Kanal İstanbul&#039;un imar planını iptal etti
    Kanal İstanbul, İbb, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin açtığı davada Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili imar planının iptaline karar verdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 15 Temmuz 2021’de onaylanan ve 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etti.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB’nin söz konusu imar planı değişikliğiyle ilgili itirazını zımnen reddetti. İBB, bu işlem üzerine imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşıdı.

    MAHKEME, İMAR PLANINI İPTAL ETTİ

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işlemiyle ilgili kararını veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti. 

    İBB’nin Kanal İstanbul'a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için yargı süreci ise devam ediyor.  ÇED davası da Danıştay'da görülüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kanal İstanbulİbb
    Haberler > Gündem > Mahkeme, Kanal İstanbul'un imar planını iptal etti
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