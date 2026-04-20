Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın babası, Türk tekstil sanayisinin duayen isimlerinden Mahmut Çalık hayatını kaybetti. Çalık'ın cenazesinin yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Topkapı Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Çalık Holding'den yapılan açıklamaya göre ülkesine, milletine ve doğduğu topraklara hizmet etmeyi hayatının gayesi edinen ve tekstil sanayisinin önde gelen isimleri arasında yer alan Mahmut Çalık vefat etti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık'ın cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Taziyeler, yarın itibarıyla 3 gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 16.00-20.00 saatleri arasında kabul edilecek.

MAHMUT ÇALIK KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden olan ve 1932 yılında Malatya Yeşilyurt'ta doğan Mahmut Çalık, 1972'de İpaş İplik Fabrikası'nı, ilerleyen yıllarda ise Anateks, Malatya İplik, Anateks Anadolu, Malatya Boya ve Emprime fabrikalarını kurdu.

Malatya'ya bölgenin ilk sanayi tesislerini kazandıran ve Türk sanayisinin öncü isimleri arasında yer alan Çalık, Ege Üniversitesi tarafından 2010 yılında düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda "Duayen Tekstilci Ödülü" aldı.

Hayırsever kişiliğiyle de topluma fayda sağlama hedefiyle çalışan Çalık, 1993'te rahmetli babası adına yaptırdığı Malatya Hasan Çalık Hastanesi'ni, 2012'de açılan Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi'ni kente kazandırdı.

Çalık, 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü, 2012 yılında da kendisine Malatya İnönü Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.

