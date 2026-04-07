Gençlere yönelik yaptığı çalışmalar, hayata geçirdiği ve yeni dönemdeki projeleriyle dikkati çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in girişimleriyle kente ‘Bilim Merkezi’ yapılacak.

Malatya’nın bilim ve teknoloji altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım için ilk adım atıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in girişimleriyle Malatya’ya kazandırılacak olan Bilim Merkezi’nin protokolünü imzalarken çalışmalara da start verildi.

Beylerderesi bölgesine kurulacak merkez, gençleri teknoloji ve üretimle buluşturmayı hedefliyor. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle Malatyalıların hizmetine sunulacak.

Malatya bilimin merkezi olacak

Bilim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vizyonu, TÜBİTAK’ın bilimsel desteği ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu taşıyan eğitim yaklaşımıyla hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kurulacak Bilim Merkezi’nin gençler için önemli bir eğitim ve araştırma alanı olacağını belirterek, “Malatya’ya kazandıracağımız Bilim Merkezi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle, teknolojiyle, üretimle daha erken yaşlarda buluşmasını hedefliyoruz. Bu merkez gençlerimizin merak ettiği, araştırdığı ve ürettiği bir ilim ve teknoloji yuvası olacak. Aynı zamanda bilim ile hikmetin buluştuğu, aklın ve irfanın birlikte yol aldığı bir merkez olarak Malatya’mızın geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır. İnanıyorum ki burada yetişen gençlerimiz, yarının bilim insanları, mühendisleri ve girişimcileri olarak ülkemizin kalkınmasında söz sahibi olacak” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası