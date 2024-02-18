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    Malatya'da deprem! İşte ilk veriler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Malatya&#039;da deprem! İşte ilk veriler
    Deprem, Malatya, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Malatya Pütürge'ye bağlı Bölükkaya'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremi duyuran Kandilli Rasathanesi, derinliği 4.2 kilometre olarak ölçtü.

    Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

    Deprem saat 15.38'de yaşandı. Depremin derinliği 4.2 kilometre olarak ölçüldü.

    AFAD ise henüz bir veri paylaşmadı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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